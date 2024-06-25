Андрей Мостовой – о столетии «Зенита»: «Все понимают, как это важно для города, для клуба и новых рекордов»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой выказался о предстоящем сезоне столетия питерского клуба.

Игрок сборной России отметил, что «Зенит» является клубом с большими традициями, и сейчас отличное время, чтобы их продолжить, к тому же можно поставить рекорд по количеству побед в чемпионате подряд.

«Очень хочется порадовать болельщиков и руководство. Думаю, вся команда, не только футболисты, все понимают, как это важно для города, для клуба и новых рекордов», - приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ команда с берегов Невы заняла первое место опередив «Краснодар» на одно очко.