Тошич и Красич сыграют за ЦСКА в Братском Кубке

Сербские полузащитники Зоран Тошич и Милош Красич сыграют за московский ЦСКА в Братском Кубке, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Экс-игроки «армейцев» примут участие в матчах против ОФК Белград (4 июля) и «Партизана» (7 июля)», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в турнире, который пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене», также сыграет столичное «Динамо».

Тошич на данный момент выступает за греческую «Ламию». За ЦСКА он провел 239 игр во всех турнирах.

Красич же завершил карьеру в декабре 2018 года. За «армейцев» он выступал с 2004 по 2010 год и принял участие в 229 встречах.