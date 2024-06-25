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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»

25 Июня 2024 • 15:58 Комментировать

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, какие позиции нужно усилить столичному клубу в летнее трансферное окно.

Экс-игрок сборной России считает, что «бело-голубым» нужно купить форварда на подмену Константину Тюкавину, а в остальном, по его мнению, состав сбалансированный, и есть кем усилить игру со скамейки.

«Сейчас у команды хороший состав, который здорово играл на протяжении сезона. Если кого то покупать, то только точечно», - приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» по итогам РПЛ сезона-2023/24 заняло третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виталий Дьяков
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