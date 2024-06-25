Михаил Кержаков назвал цели «Зенита» на новый сезон

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков назвал цели команды на новый сезон. Напомним, опытный вратарь недавно продлил соглашение с «сине-бело-голубыми» до лета 2025 года.

«Чемпионство – задача номер один. Понятно, что мы настраиваемся на победу во всех турнирах, но, повторюсь, главная цель - завоевание золотых медалей», – цитирует Кержакова издание Bobsoccer.

В прошлом сезоне «Зенит» защитил чемпионский титул Российской премьер-лиги. Также команде Сергея Семака выиграла Кубок России.

37-летний Кержаков в прошлом сезоне провёл 20 матчей в чемпионате России и 11 раз сохранил свои ворота сухими.