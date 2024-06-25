Мурат Тебер, агент нападающего «Трабзонспора» Эниса Дестана, высказался о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА. Представитель 22-летнего футболиста дал эксклюзивное интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру»

«На данный момент не время говорить о будущем Эниса, вокруг него много разных слухов, но на данный момент это слухи», – рассказал агент.

Ранее сообщалось, что Дестан стал одной из трансферных целей ЦСКА на усиление позиции нападающего. Молодой форвард закончил последний сезон в чемпионате Турции с 9 голами и 4 результативными передачами в 33 поединках.

В позапрошлом сезоне нападающий выступал в Польше за «Варту» Познань.