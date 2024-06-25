Московский ЦСКА всерьез заинтересован в приобретении 22-летнего нападающего турецкого «Трабзонспора» Эниса Дестана. Журналист Хасан Тунджел выдал эксклюзивный инсайд сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в котором сообщил об интересен «армейцев» к турецкому форварду.

Отметим, что в последнем розыгрыше чемпионата Турции молодой нападающий отметился 9 голами и 4 результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Дестана в 4,80 миллионов евро.

Энис успел отыграть всего один сезон в высшем дивизионе Турции. Ранее футболист успел поиграть в Польше за познаньскую «Вартань».