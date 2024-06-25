В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к Сильянову

В прессе появлялась информация о том, что защитник «Локомотива» Александр Сильянов интересен нескольким клубам Российской премьер-лиги. В пресс-службе «железнодорожников» дали комментарий на этот счёт.

В «Локомотиве» сообщили, что информация о Сильянове не соответствует действительности.

«Сильянов – игрок основного состава «Локомотива», поэтому ни в ближайшей, ни в далёкой перспективе клуб не рассматривает его уход», - ответ пресс-службы приводит Sport24.

Александру Сильянову 23 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 4,5 миллиона евро.