Бистрович интересен клубу РПЛ

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может перейти в другой клуб Российской премьер-лиги. Так, 26-летний хорватский футболист входит в сферу интересов «Ахмата», о чём на своих страницах рассказывает Sport24. В грозненском клубе видят в Бистровиче игрока, который может заменить Артёма Тимофеева.

В сезоне 2023/2024 Бистрович выступал в аренде за «Балтику». В середине июня калининградский клуб, вылетевший из Российской премьер-лиги, объявлял об уходе хорвата.

Стоит добавить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кристияна Бистровича в 2 миллиона евро.