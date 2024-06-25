Гайч вернётся в ЦСКА

Нападающий Адольфо Гайч возвращается в расположение ЦСКА после истечения срока аренды в «Ризеспоре». Об этом рассказал агент Пабло Каро, который работает с 25-летним аргентинцем.

«Сегодня вечером Адольфо прилетает в Москву, чтобы присоединиться к ЦСКА», - цитирует Каро Sport24.

Стоит сказать, что за последние годы Адольфо Гайч несколько раз ездил в аренды. Если говорить о выступлениях аргентинца за ЦСКА, то в 37 официальных матчах форвард записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.

Добавим, что в ЦСКА сменился главный тренер – теперь с командой работает серб Марко Николич.