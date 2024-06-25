ЦСКА назвал соперника на последний матч первого сбора

ЦСКА ведёт подготовку к следующему сезону. Первый летний сбор команда Марко Николича завершит в субботу, 29 июня. В этот день московские «армейцы» сыграют против «Шинника». Как сообщает пресс-служба клуба, матч пройдёт без зрителей на базе ЦСКА и стартует в 17:00. Посмотреть игру можно будет на клубном ТВ «армейцев».

Напомним, что прошлый чемпионат России ЦСКА завершил на шестой позиции в турнирной таблице. По итогам сезона клуб решил расстаться с Владимиром Федотовым, тренировавшим команду в течение двух лет.

Добавим, что матчи первого тура следующего сезона Российской премьер-лиги пройдут с 19 по 21 июля.