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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА сделал предложение Жемалетдинову – раскрыты детали эксклюзив

25 Июня 2024 • 12:25 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов может перейти в другой столичный клуб – ЦСКА.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «армейского» клуба предлагает хавбеку двухлетнее трудовое соглашение. Сторона футболиста хотела бы ещё возможность продления на год при выполнении определённых условий. Зарплата должна составить чуть больше одного миллиона евро, что устраивает игрока.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник провел 21 встречу. Жемалетдинов отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рифат Жемалетдинов
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