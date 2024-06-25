Ерохин проходит медосмотр с «Зенитом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин проходит медицинский осмотр вместе с командой. Трудовое соглашение 34-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» истекает в конце июня.

Как сообщает «Чемпионат», «сине-бело-голубые» хотели бы пролонгировать трудовое соглашение с опытным игроком. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 18 поединков, в которых отметился двумя результативным передачами.

Напомним, что Александр играет за петербургскую команду с 2017 года. В общей сложности Ерохин принял участие в 221 поединке за «Зенит», отметившись 37 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.