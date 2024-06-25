Точилин: «РФС нет смысла менять тренера, Карпин продолжит улучшать игру сборной»

Экс-игрок московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«РФС нет смысла менять тренера, если учесть в какой ситуации находится сборная. Карпин продолжит улучшать игру национальной команды. Сейчас сборная России нигде не играет», - передает слова Точилина «РБ Спорт».
Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце следующего месяца.
В последнем товарищеском матче сборная России разгромно победила Беларусь со счетом 4:0.
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