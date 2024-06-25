Ороско: «Сделаю всё возможное, чтобы остаться в «Крыльях»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с журналистами высказался относительно своего будущего.

«Знаю только, что у меня есть шесть месяцев, чтобы посмотреть, что произойдет с моим будущим, останусь ли я здесь или вернусь в «Ланус». Сделаю все возможное, чтобы остаться в «Крыльях», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале самарский клуб арендовал Ороско у «Лануса» до конца нынешнего года. В договоре есть опция выкупа.

В минувшем сезоне чемпионата России 22-летний аргентинец провел 12 матчей. Полузащитник отметился одним голом и получил три желтые карточки.