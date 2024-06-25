Круговой высказался о тренере ЦСКА Николиче

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о новом главном тренере «армейцев» Марко Николиче.
«Был ли уже разговор с главным тренером? Был. Пока обменялись парой фраз, но сразу видно, что тренер серьёзно настроен и есть стимул побеждать в каждом матче», - передает слова полузащитника пресс-служба московского клуба.
Напомним, что Круговой перешел в ЦСКА из петербургского «Зенита». В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний защитник провел 12 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.
ЦСКА финишировал в прошлом сезоне РПЛ на шестом месте.
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