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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника официально

25 Июня 2024 • 10:58 Комментировать

Полузащитник Сид Ахмед Айссауи покинул московский ЦСКА. Легионер продолжит карьеру в молдавском «Шерифе» на правах аренды. Об этом рапортует пресс-служба российского клуба.

«Футболист уходит в команду из Тирасполя за игровой практикой. «Шериф» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Молдавии, поэтому в этом году выступит в ЛЕ. Желаем Сид Ахмеду хорошей игры!» - говорится в публикации пресс-службы «армейцев».

По завершении срока аренды «Шериф» сможет оформить выкуп полузащитника.

Айссауи играет за ЦСКА с февраля 2024 года. Футболист перешел в столичный клуб в зимнее трансферное окно и не провел за основной состав ни одной игры.

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