«Спартак» подписал нового нападающего - известно имя

Московский «Спартак» усилился бразильским нападающим. Согласно сведениям журналиста Виктора Моралеса, контракт с «красно-белыми» заключил форвард севильского «Бетиса» Виллиан Жозе.

Ранее в прессе сообщалось, что трудовое соглашение между 32-летним футболистом и московским клубом будет рассчитано на два года. Сумма трансфера составит около 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне нападающий поучаствовал в 43 поединках за севильскую команду. Виллиан записал на свой счет 14 забитых мячей и шесть голевых передач.

По итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице.

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