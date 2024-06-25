Из «Спартака» уйдёт полузащитник - названо имя

Полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин близок к переходу в другой клуб. Красноярский «Енисей» согласовал с «красно-белыми» аренду 21-летнего футболиста.

Согласно сведениям Metaratings.ru, клубы договорились, что будут платить зарплату игроку в равных долях. Срок действующего трудового соглашения между Лайкиным и «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года.

Во второй половине прошлого сезона Максим выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды. Полузащитник принял участие в шести встречах, не отметившись результативными действиями.

Минувший сезон РПЛ «Спартак» завершил на пятом месте.