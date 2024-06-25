Кафанов оценил шансы Акинфеева играть до 40 лет

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов оценил шансы вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева доиграть до 40 лет.
«Верю, что Акинфеев может доиграть до 40 лет - таких случаев много. При его отношении к делу это очень легко представить», - поведал Кафанов в интервью Metaratings.ru.
Напомним, что Акинфеев является воспитанником академии «армейского» клуба. Он провел всю свою карьеру в ЦСКА.
В минувшем сезоне 38-летний вратарь провел 25 поединков в рамках Российской премьер-лиги. Голкипер пропустил 34 мяча, а в восьми встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.
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