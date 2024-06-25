Фернандеш переходит в «Зенит» - раскрыты детали

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Жедсон Фернандеш переходит в петербургский «Зенит». Об этом рапортует A Bola.

Согласно сведениям источника, «сине-бело-голубые» договорились с 25-летним футболистом о подписании четырехлетнего трудового договора. Заработная плата Фернандеша составит три миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 45 поединках за стамбульский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

«Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России, а также победителем Кубка и Суперкубка страны.