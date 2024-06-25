Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал трансфер 21-летнего правого защитника Сергея Волкова в санкт-петербургский «Зенит».

- Тут, я думаю, больше сыграли роль финансы. Волкову предложили в «Зените» хорошие условия, он хотел перейти туда и перешёл в итоге. Для «Зенита», в принципе, интересно усиление на эту позицию. Им нужен крайний защитник, который будет по 90 минут отрабатывать и впереди, и сзади. Такой пахарь, каким у них был Смольников. А по остальному… Променять свой родной клуб на какой-то другой – там только одна мотивация, наверно. Чисто условия личного контракта, – предположил Шипицин.

Согласно данным Transfermarkt, «Зенит» купил у «Краснодара» Сергея Волкова за 5 млн евро при его оценочной стоимости в 4,5 млн евро.