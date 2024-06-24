Волков предположил, почему «Краснодар» не может выиграть трофей

Экс-игрок «Краснодара» Сергей Волков ответил на вопрос, почему кубанский клуб никак не может завоевать свой первый трофей.

«Если так подумать — у «Краснодара» есть абсолютно все: ресурсы, деньги, отличный стадион. Но мне трудно понять, почему клуб все никак не может выиграть трофей», — приводит слова Волкова Sport24.

Футболист считает, что, возможно, «Краснодару» просто не хватает везения.

13 июля «Краснодар» впервые в своей истории сыграет в матче OLIMPBET-Суперкубка России. Соперником «быков» станет «Зенит». Игра пройдет в Волгограде и должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.