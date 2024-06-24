Представитель защитника московского ЦСКА Виллиана Роши Эмануэль Мело специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о будущем своего клиента.

«Продление контракта с ЦСКА? Давайте посмотрим, что произойдет в течение ближайших дней. Не секрет, что Виллиан представляет большой интерес на трансферном рынке», - говорит Мело нашему корреспонденту.

Напомним, что контракт Роши с ЦСКА рассчитан ещё на один год - до лета следующего года. В московском клубе он с сентября 2022 года.

В минувшем сезоне бразилец смог сыграть за ЦСКА в 36 матчах, в которых дважды забил и один раз ассистировал.