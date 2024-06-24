Ещенко: «Думаю, Промес не растерял технику»

Чемпион России в составе «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном возвращении нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в Москву.

Напомним, последние несколько месяцев Промес находится в ОАЭ и не может покидать страну из-за возможной экстрадиции в Нидерланды.

Ранее стало известно, что в ближайшее время 32-летний футболит должен вернуться в Россию.

«Отличные новости. Думаю, технику он не растерял за шесть месяцев. У него отличные данные. Надо только набрать физическую форму», — приводит слова Ещенко Legalbet.

В прошедшем сезоне Промес играл только в первой части сезона. Он выходил на поле в 21 матче, забил восемь голов и стал автором восьми результативных передач.