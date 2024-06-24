Гранат: «У Станковича должно получиться в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о перспективах Деяна Станковича на посту наставника «красно-белых».

«Станкович — авторитетный футболист и тренер. Думаю, у него должно получиться в «Спартаке», — приводит слова Граната Legalbet.

Эксперт отметил, что Станкович прошел большой путь, играл под руководством известных тренеров, поэтому у него больше шансов на успех в «Спартаке», чем у Абаскаля.

Напомним, прошедший сезон Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.

В первом туре нового сезона «красно-белые» будут гостить у «Оренбурга».