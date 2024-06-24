Иван Миладинович рассказал, кто из игроков РПЛ может уехать в Европу

Бывший игрок «Сочи» и «Пари НН» Иван Миладинович ответил на вопрос о том, кто из футболистов РПЛ может отправиться в Европу.

«Возможно, Пиняев, он молодой парень, ему может быть интересно оказаться за рубежом. Мостовой, Тюкавин, Сперцян», — цитирует Миладиновича портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в настоящий момент в европейских топ-лигах выступают пять российских игроков: Далер Кузяев («Гавр»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Александр Головин («Монако»).

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует уже 19 июля.