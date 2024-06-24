Волков ответил, назвали ли игрокам «Краснодара» причину увольнения Ивича

Экс-защитник «Краснодара» Сергей Волков выказался об увольнении Владимира Ивича с поста наставника кубанского клуба.

«Объяснил ли кто-то из руководства команде это решение? Никто», — заявил Волков Sport24.

Напомним, Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара» в марте, когда команда вылетела из розыгрыша Кубка России, а также упустила лидерство в чемпионате.

Вместо Ивича был назначен Мурад Мусаев, под руководством которого «быки» заняли второе место в турнирной таблице РПЛ.

13 июля «Краснодар» встретится с «Зенитом» в матче OLIMPBET-Суперкубка России. Победа в данном поединке позволит «быкам» завоевать первый в истории трофей.