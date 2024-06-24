Александр Горшков считает, что Бакаев не останется в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о будущем полузащитника «сине-бело-голубых» Зелимхана Бакаева.

Напомним, минувший сезон 27-летний футболист провел в аренде в клубе из ОАЭ «Аль-Вахда».

«Шансов остаться в «Зените» у Бакаева мало. Он уже провел в команде время, причем не короткое. Он себя не смог проявить и поехал в аренду», — приводит слова Горшкова Legalbet.

В минувшем сезоне Бакаев появился на поле в 25 матчах в составе «Аль-Вахды», отметился одним забитым мячом и стал автором трех ассистов.

Трудовой договор Бакаева с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.