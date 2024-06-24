Кавазашвили: Против возвращения Промеса выступают только ненавистники «Спартака»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в Россию.

Ранее появилась информация, что Россия договорилась с ОАЭ о возвращении нидерландца, который уже почти полгода находится в Эмиратах в ожидании экстрадиции на родину.

«Против возвращения Промеса могут говорить только те, кто ненавидит «Спартак» и тех футболистов, которые играют в этом величайшем клубе», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт уверен, что Промес еще поможет «Спартаку», ведь является настоящим профессионалом.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Спартак» встретится с «Оренбургом» (19-22 июля).