Орлов: «К Караваеву у меня есть вопросы»

Сергей Волков официально перешёл из «Краснодара» в питерский «Зенит». Геннадий Орлов, известный болельщик клуба из Санкт-Петербурга высказался о конкуренции Волкова с Вячеславом Караваевым на их позиции.

«Он сильнее Караваева? Моложе. Дальше все решится в процессе конкуренции. Помните, я хвалил Волкова? Скорость, выносливость! А вот что касается техники... Посмотрим», - говорит Орлов для «Спорт-Экспресса».

Как добавил эксперт, у него к Караваеву есть вопросы касательно его точности передач.

Ранее сам Волков объяснил, почему «быки» так легко отпустили его в питерский клуб.