Мостовой рассказал, верит ли в трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Я не верю в переход Александра Соболева в «Зенит». Ну, какой Соболев и «Зенит»? Как это возможно? Бросьте. Для меня это слухи и не более», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в услугах 27-летнего футболиста.

В сезоне-2023/24 Соболев появился на поле в 34 встречах с учетом всех турниров, забил десять голов и стал автором девяти результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 7,5 млн евро.