Агент отреагировал на слухи о переходе Жемалетдинова в ЦСКА

Вадим Шпинёв, агент бывшего полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, высказался о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

«Уже много раз говорил, слухи не комментирую! Может перейти в ЦСКА, может не перейти в ЦСКА… Я веду переговоры с четырьмя клубами», — заявил агент «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что 27-летний футболист в ближайшие дни может подписать трудовой договор с ЦСКА.

В сезоне-2023/24 Жемалетдинов появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал в свой актив один голевой пас.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три миллиона евро.