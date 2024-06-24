Тольяттинский «Акрон», новичок Российской премьер-лиги объявил о подписании легионера. Клуб пополнил 28-летний черногорский опорник Стефан Лончар, выступающий также за национальную команду своей страны. Его прежним клубом был венгерский «Дебрецен».

В активе Лончара – 13 сыгранных матчей за черногорскую сборную. В составе «Дебрецена» он провёл 57 игр. Портал Transfermarkt оценивает новичка состава «Акрона» в 500 тыс. евро.

Напомним, что в грядущем сезоне «Акрон» впервые в истории сыграет в РПЛ, по итогу стыковых матчей тольяттинский клуб выбил из РПЛ екатеринбургский «Урал».