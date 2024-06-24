Появилась информация о том, сколько защитник Юрий Горшков будет зарабатывать в «Зените».

Сегодня, 24 июня, «Зенит» объявил о переходе 25-летнего футболиста из «Крыльев Советов».

Как утверждает Sport24, заработная плата Горшкова по контракту с «Зенитом» составляет 8 миллионов рублей в месяц или один миллион евро в год после вычета налогов. Отмечается, что в договоре Горшкова также прописаны серьезные бонусы за чемпионство.

В прошедшей кампании защитник сыграл в 34 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет два ассиста.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Горшкова в три миллиона евро.