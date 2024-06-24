Первак: «Я бы сделал в «Спартаке» ставку на русских игроков»

Экс-гендир московского «Спаратка» Юрий Первак поделился своими мыслями о Квинси Промесе. Ранее сообщалось, что знаменитый нидерландец может, наконец, вернуться в Россию из ОАЭ.

«Надо создавать команду не вокруг него точно. Наверное, он ещё поможет «Спартаку», но я бы делал ставку на других, на русских игроков. Есть много молодых, реально интересных футболистов. Да и особо большой перспективы играть в еврокубках у нас пока нет», - размышляет Первак для Vprognoze.ru.

Напомним, что «Спартак» минувшей весной без Промеса стал лишь пятым в турнирной таблице РПЛ. Начал весну клуб с Гильермо Абаскалем в роли главного тренера, а завершил с Владимиром Слишковичем.

В новом сезоне «красно-белых» возглавит Деян Станкович.