Волков объяснил, почему «Краснодар» так легко отпустил его в «Зенит»

Новичок «Зенита» Сергей Волков ответил на вопрос о том, почему «Краснодар» согласился его отпустить.

«Европа закрыта для 90% российских игроков. Ждать, пока твоего воспитанника захочет клуб оттуда — бессмысленно. Зачем, если можно на нем заработать прямо сейчас?» — приводит слова Волкова Sport24.

24 июня стало известно, что «Зенит» оформил трансфер 21-летнего защитника из «Краснодара». Волков подписал контракт с «сине-бело-голубыми» на четыре года с возможностью продления на один сезон.

Авторитетный портал Transfermarkt утверждает, что покупка Волкова обошлась «Зениту» в пять миллионов евро.