Бывший полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов может продолжить карьеру в ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, в настоящий момент между сторонами идут активные переговоры, которые должны завершиться положительно в ближайшие дни.

При этом источник отмечает, что ЦСКА рассматривает Жемалетдинова как игрока, который усилит обойму. Утверждается, что клуб продолжит искать сильного полузащитника.

Жемалетдинов выступал за «Локомотив» с 2018 по 2024 год. В минувшей кампании хавбек принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил пять голов и оформил один ассист.