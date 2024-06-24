Волков опроверг информацию о конфликте с «Краснодаром»

Защитник Сергей Волков отреагировал на информацию о том, что он не явился во время на сборы «Краснодара» и требовал продать его в «Зенит».

«Конечно, это неправда. Я был в расположении команды с первого дня сборов, просто проходил реабилитацию индивидуально с реабилитологом», — цитирует Волкова Sport24.

Сегодня, 24 июня, пресс-служба «Зенита» объявила о трансфере 21-летнего Волкова из «Краснодара». Трудовой договор между сторонами был подписан по схеме «4+1».

В минувшем сезоне Волков принял участие в 29 встречах во всех турнирах и стал автором трех ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока обороны в 4,5 млн евро.