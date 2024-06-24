Волков: «Мусаеву просто не хватило времени создать атмосферу в команде»

Сергей Волков, уже бывший защитник «Краснодара» высказался о Мураде Мусаеве. Этот тренер вернулся на пост главного в стане «быков» в минувшем марте, сменив Владимира Ивича. В итоге Мусаев не смог привести «Краснодар» к золотым медалям РПЛ, уступив их «Зениту».

«Неуверенность и страх убираются, когда вы командой собираетесь, говорите не только о футболе, разгружаете головы. При Ивиче это было — мы ходили в ресторан, отмечали чуть ли не каждую гостевую победу. Он держал нас в узде, каким-то чудом получилось всех сплотить», - говорит Волков для Sport24.

Что же касается Мусаева, то у нового тренера, по мнению Волкова, просто не хватило времени чтобы сделать то, что было при Ивиче.

«Мы были вместе, друг за друга, как настоящий коллектив», - добавил Волков про Ивича.