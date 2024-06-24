Волков: Честно сказал тренеру, что хочу попробовать свои силы в «Зените»

Новичок «Зенита» Сергей Волков рассказал, как узнал об интересе к нему со стороны «сине-бело-голубых».

24 июня «Зенит» официально объявил о покупке 21-летнего защитника у «Краснодара».

Волков заявил, что руководство клуба сообщило ему об интересе «Зенита» в начале летних сборов.

«Главный тренер спросил мое мнение, и я честно его высказал. Что сказал? Что хочу попробовать свои силы в таком сильном клубе», — приводит слова Волкова Sport24.

В прошедшем сезоне Волков принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4,5 млн евро.