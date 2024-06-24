В агентстве форварда «Бетиса» Виллиана Жозе специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответили на вопрос о переходе игрока в московский «Спартак».

«Бетис и Спартак договорились? Еще нет. Договоренность самого Виллиана и Спартака? Давайте не забегать вперед», - ответили нашему корреспонденту в UN1QUE FOOTBALL.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» согласовали условия личного контракта с опытным испанским страйкером. Тем не менее, от «Бетиса» столичный российский клуб ответа по потенциальному трансферу пока не получил. Также сообщалось, что стоимость трансфера составит полтора миллиона евро.