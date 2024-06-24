Николич оценил вратарскую позицию в ЦСКА

Новый наставник московского ЦСКА Марко Николич высказался о вратарской позиции.
— У нас отличная ситуация с вратарями. Есть конкуренция, есть опыт, есть молодость. Эту позицию точно не нужно усилять, — приводит слова Николича пресс-служба «армейцев».
Тренер признался, что был рад продлению контракта с Игорем Акинфеевым, который является настоящей легендой клуба.
Основным голкипером ЦСКА остается 38-летний Акинфеев, который в минувшем сезоне провел 27 матчей. В этих встречах он пропустил 34 гола и девять раз смог оставить свои ворота на замке.
В конце мая стало известно, что Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на два года.
Бан пользователя