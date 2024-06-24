Николич — о календаре ЦСКА: «Хорошо хоть, что не 10 выездных матчей с ходу»

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о календаре команды на старте нового сезона.

— Календарь встретил меня просто «отлично» – все самые сложные выезды поставили в начало. Хорошо хоть, что не 10 выездных матчей с ходу, — приводит слова Николича пресс-служба «красно-синих».

При этом специалист отметил, что никаких оправданий быть не должно, несмотря на тяжелый календарь.

ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России выездным матчем против «Ростова». Далее будут гостевые матчи с «Пари НН» и «Краснодаром» (Кубок России), домашняя игра с «Оренбургом» и снова выезд в Краснодар.