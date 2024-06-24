Волков: «Галицкий в этом сезоне зашел в раздевалку лишь дважды»

Сергей Волков, уже бывший защитник «Краснодара» высказался о владельце «быков» Сергее Галицком и рассказал, сколько раз Сергей Николаевич в минувшем сезоне заходил в раздевалку команды, не считая матча с московским «Динамо» в заключительном туре.

«В прошлом сезоне такое лишь дважды было — после волевой победы над «Ростовом» (3:2) и после ЦСКА (1:0), мы на первом месте на перерыв ушли. В обоих случаях он поздравлял нас с победами», - говорит Волков Sport24.

«Краснодар», напомним, упустил чемпионство, несмотря на домашнюю победу над «Динамо» в 30-м туре РПЛ. После игры с динамовцами Галицкий также зашёл к команде в раздевалку.

«Смысла нет расстраиваться. Песьяков сам закинул мяч себе в ворота, бывает. Чемпионство вы упустили давно», - цитирует Волков Галицкого в тот момент.