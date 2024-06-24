Николич — о составе ЦСКА: «Я доволен костяком команды»

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился комментарием о нынешнем составе команды.

— У нас хороший костяк команды, этим я доволен. Состав неплохой, особенно когда все здоровы и на месте, — цитирует Николича официальный сайт «армейцев».

При этом тренер заявил, что ЦСКА уже подписал двух игроков, но отметил, что трансферная кампания на этом не завершена.

Напомним, прошлый розыгрыш Российской премьер-лиги ЦСКА завершил на шестой строчке в турнирной таблице. После такого результата клуб принял решение расстаться с наставником команды Владимиром Федотовым, пригласив на его место Николича.