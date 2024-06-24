Крайний защитник Сергей Волков перебрался из «Краснодара» в «Зенит». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Трудовой договор между сторонами заключен на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

«Зенит» приветствует Сергея Волкова в Петербурге и желает покорения новых вершин вместе с «сине-бело-голубыми»! — написала пресс-служба клуба.

В прошедшей кампании 21-летний Волков провел 29 матчей во всех турнирах и записал на свой счет три результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, трансфер Волкова обошелся «Зениту» в пять миллионов евро.