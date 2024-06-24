Московское «Динамо» отдаст «Балтике» полузащитника

Иван Зазвонкин, полузащитник московского «Динамо» продолжит карьеру в «Балтике», но только лишь в рамках аренды. Такой новостью в телеграм-канале делится инсайдер Сергей Ильёв. Правда, в будущем арендном соглашении будет опция выкупа игрока.

Зазвонкину всего 20 лет, молодой футболист – воспитанник клубной академии «бело-голубых». Минувший сезон он провёл в аренде в другом клубе Мелбет-Первой лиги – «Черноморце».

Напомним, что «Балтика» по итогу прошедшего сезона вылетела из РПЛ, в которой провела всего лишь один сезон. Клуб занял 15-е место турнирной таблицы, оставив ниже только лишь «Сочи».