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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-защитник «Анжи» и «Рубина» Данченко завершил карьеру в 29 лет

24 Июня 2024 • 18:49 Комментировать

Бывший защитник «Анжи», «Рубина», «Уфы», одесского «Черноморца» и других клубов Олег Данченко завершил профессиональную карьеру игрока в возрасте 29 лет. Об этом сообщает «Та То Таке».

Сам Данченко сообщил источнику, что причиной завершения карьеры стало здоровье. Прошлой зимой игрок «Зари» пережил клиническую смерть, после этого его смутили прогнозы лечащих врачей по поводу восстановления, которые расходились друг с другом.

«Мне говорили, что шансы хорошие, но наши медики меня не допускают. Что ж, жизнь не заканчивается, значит, так было назначено, впереди другой интересный этап», - приводит слова игрока источник.

Данченко – воспитанник запорожского «Металлурга». В России Олег играл за «Анжи», «Рубин», «Енисей» и «Уфу».

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Данченко
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