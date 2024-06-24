Карпукас рассказал, что провёл отпуск в Африке

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о том, где провёл свой отпуск. Он путешествовал по далёкой африканской стране Кении.

«Давно хотел поехать на сафари. Ещё три года назад на YouTube видео смотрел. В медштабе у нас есть Альберто, я с ним пообщался о сафари и Кении. Интересно, колоритно, завораживающе там побывать. Жалко, что экшена не было. Потрясающая природа, увидел почти всех животных», - говорит Карпукас для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что уже как три дня «Локомотив» начал свой тренировочный сбор. Он стартовал 21 июня. По итогу прошлого сезона «Локо» финишировал на четвёртом месте таблицы РПЛ.