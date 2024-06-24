Балахнин оценил перспективы «Ростова» в новом сезоне РПЛ

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался о перспективах «жёлто-синих» в предстоящем розыгрыше чемпионата России.

По мнению специалиста, у «Ростова» есть проблемы с составом, как в обороне, так и в атаке.

«Очевидно, что с имеющимся составом будет очень тяжело забраться выше, чем они забрались в минувшем сезоне. Об этом даже сам Карпин говорил», — цитирует Балахнина Legalbet.

Эксперт считает, что для борьбы за более высокие позиции «Ростову» нужно хорошо поработать на трансферном рынке, ведь все команды укрепляют составы.

Напомним, прошлый сезон чемпионата России подопечные Валерия Карпина завершили на седьмой строчке, набрав 43 очка.